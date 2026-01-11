Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 14:36

Засоры в унитазе? Спасет обычная соль: бюджетный способ прочистить трубы без химии

Забившийся унитаз — неприятная неожиданность, которая может нарушить привычный распорядок дня. Вместо того чтобы бежать в магазин за дорогими средствами, загляните в кухонный шкаф: обычная поваренная соль справится с засорами не хуже бытовой химии. Этот метод безопасен для труб, экономичен и всегда под рукой.

Соль эффективно борется с главной причиной засоров — жировыми отложениями, которые постепенно сужают просвет труб. Она дезинфицирует поверхности, расщепляет жир и устраняет неприятные запахи. Чтобы прочистить унитаз, высыпьте в него 1–2 стакана соли, распределив по поверхности и отверстию слива.

Затем аккуратно влейте 2–3 литра тёплой (не горячей!) воды и оставьте на 15 минут. После промойте унитаз 5–7 литрами воды. Для усиления эффекта можно смешать соль с пищевой содой в равных пропорциях — такая комбинация лучше размягчает налёт. Чтобы предотвратить засоры, проводите профилактику раз в 2–3 недели. Метод подходит для любых труб, не вызывает коррозии и не оставляет вредных испарений.

Ранее сообщалось, что обычная зубная щетка после замены может стать незаменимой в уборке, если правильно ею распорядиться. Благодаря мягкой нейлоновой щетине она прекрасно очищает труднодоступные места и не царапает поверхности. А главное — никаких специальных средств или покупок, все можно сделать за пару минут.

