17 ноября 2025 в 16:07

В ФНПР раскрыли масштабы влияния новых поправок к ТК на россиян

Глава ФНПР: новое регулирование платформенной занятости затронет 9,5 млн россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Планируемые поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, касающиеся сферы платформенной занятости, могут повлиять на положение миллионов граждан, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он пояснил, что профсоюзы со своей стороны уже подготовили необходимый пакет изменений в трудовое законодательство, передает пресс-служба Кремля.

Мы подготовили со своей стороны изменения в ТК РФ в части регулирования платформенной занятости. <...> Если будут приняты эти изменения, это затронет порядка 9,5 млн человек работающих, — сказал Черногаев.

Глава ФНПР подчеркнул, что введение специального регулирования обусловлено объективной необходимостью упорядочить трудовые отношения в платформенной экономике. Речь идет о работе через цифровые платформы, где человек сотрудничает с компанией не напрямую, а через специального посредника.

К такой форме занятости традиционно относится деятельность таксистов, курьеров, сборщиков заказов и операторов технической поддержки. Особенностью данной схемы является то, что соискателю часто предлагают зарегистрироваться в качестве самозанятого и заключить договор непосредственно с платформой.

Ранее Черногаев заявил, что заработная плата примерно 5 млн россиян увеличится с 1 января 2026 года благодаря норме об опережающем росте МРОТ. По его словам, законодательство предусматривает более динамичное повышение минимального размера оплаты труда по сравнению с ростом прожиточного минимума и инфляции.

