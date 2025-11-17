Миллионам россиян повысят зарплаты в 2026 году ФНПР: в 2026 году зарплаты 5 млн россиян увеличатся благодаря росту МРОТ

Заработная плата примерно 5 млн россиян увеличится с 1 января 2026 года благодаря норме об опережающем росте МРОТ, сообщил президенту Владимиру Путину на рабочей встрече председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. По его словам, законодательство предусматривает более динамичное повышение минимального размера оплаты труда по сравнению с ростом прожиточного минимума и инфляции, сообщает ТАСС.

Законодательно установлена норма об опережающем росте МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен. Заработная плата выросла у 4,2 млн работников, а с 1 января 2026 года вырастет еще практически у 5 млн работников, — сказал Черногаев.

По его словам, в Трудовой кодекс внесены пункты о дополнительных выплатах выполняющим функции наставников в сфере труда работникам.

Ранее результаты исследования Единой межведомственной информационно-статистической системы показали, что в России по итогам августа быстрее всего росли средние зарплаты у разработчиков программного обеспечения. Они поднялись в 2,5 раза в годовом выражении. На втором месте оказались специалисты, производящие термоугли (прирост в 2,1 раза).