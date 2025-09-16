Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 13:28

Идея Киркорова о профсоюзе артистов снискала поддержку в ФНПР

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Федерация независимых профсоюзов поддерживает предложение певца Филиппа Киркорова создать в России профсоюз артистов, заявил зампредседателя ФНПР Александр Шершуков. По его словам, которые приводит пресс-служба федерации, реализация инициативы сопряжена с определенными вызовами. При этом артистам предстоит самим доказывать, что их отношения с заказчиками являются трудовыми.

Да, вызовы будут — они типичны для сферы с высокой долей самозанятых и ИП. Как и курьерам или таксистам, артистам предстоит доказывать, что их отношения с заказчиками — это по сути трудовые отношения, а не просто гражданско-правовые договоры, — сказал Шершуков.

Он выразил уверенность, что такой профсоюз может оказаться полезным как для звезд, так и для только начинающих артистов. В частности, им будет проще отстаивать свои права, а также добиваться справедливой оплаты и социальных гарантий.

Ранее Киркоров заявил о необходимости создания профсоюза для российских артистов. Поводом стало обсуждение недавнего инцидента с его коллегой Егором Кридом (настоящее имя — Егор Булаткин), который поцеловал танцовщицу во время выступления.

