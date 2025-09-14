Киркоров выступил с идеей после скандала с Кридом Киркоров предложил создать профсоюз для российских артистов

Певец Филипп Киркоров заявил о необходимости создания профсоюза для российских артистов во время выступления на праздничном концерте «Дорожного радио», передает Super.ru. Поводом стало обсуждение недавнего инцидента с его коллегой Егором Кридом (настоящее имя — Егор Булаткин), который поцеловал танцовщицу во время выступления.

Вообще, надо массированно друг за друга вступаться, это было бы хорошо. Профсоюз нам нужен, а его нет, — заключил певец.

Киркоров подчеркнул, что хорошо относится к Криду и поэтому вступился за него. По мнению артиста, профсоюз мог бы помогать разрешать подобные конфликтные ситуации и обеспечивать солидарность внутри профессионального сообщества.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием проверить концерт Крида в «Лужниках», который состоялся 30 августа. Она назвала происходящее на сцене «голой» вечеринкой.

До этого певица Ольга Бузова заявила, что музыкантом можно гордиться, а его выступления — пример правильных ценностей для молодежи. Она подчеркнула, что Крид способен находить общий язык с юной аудиторией, и назвала это важным качеством.