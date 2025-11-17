Умерла звезда сериала «Анатомия страсти»

Скончалась американская актриса Элизабет Франц, известная по ролям в фильмах и сериалах «Анатомия страсти», «Девочки Гилмор» и «Розанна», передает Los Angeles Times. На момент смерти ей было 84 года.

Актриса скончалась 4 ноября у себя дома в Вудбери, штат Коннектикут. По словам ее супруга, сценариста Кристофера Пелхэма, причиной смерти стал рак и тяжелая реакция на лекарства, которые использовались для лечения.

Актриса родилась в 1941 году. Франц добилась наибольшего успеха благодаря ролям в бродвейских постановках. В 1999 году Франц выиграла премию «Тони» за пьесу «Смерть коммивояжера». Позже она получила номинацию на «Эмми», а в 2002 году еще одну номинацию на «Тони».

