Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 15:42

Умерла звезда сериала «Анатомия страсти»

Звезда сериала «Анатомия страсти» Элизабет Франц ушла из жизни

Элизабет Франц Элизабет Франц Фото: Walter McBride/MediaPunch/Legion Media
Читайте нас в Дзен

Скончалась американская актриса Элизабет Франц, известная по ролям в фильмах и сериалах «Анатомия страсти», «Девочки Гилмор» и «Розанна», передает Los Angeles Times. На момент смерти ей было 84 года.

Актриса скончалась 4 ноября у себя дома в Вудбери, штат Коннектикут. По словам ее супруга, сценариста Кристофера Пелхэма, причиной смерти стал рак и тяжелая реакция на лекарства, которые использовались для лечения.

Актриса родилась в 1941 году. Франц добилась наибольшего успеха благодаря ролям в бродвейских постановках. В 1999 году Франц выиграла премию «Тони» за пьесу «Смерть коммивояжера». Позже она получила номинацию на «Эмми», а в 2002 году еще одну номинацию на «Тони».

Ранее сообщалось о смерти главного научного сотрудника-международника Владимира Батюка. Ученый скончался на 65-м году жизни. Коллеги и студенты ценили Батюка за профессионализм и отзывчивость.

До этого блогер Ира Небога (настоящее имя — Ирина Антонова) из Новокузнецка скончалась в возрасте 21 года после продолжительной борьбы с раком. В 16 лет ей диагностировали саркому Юинга. За годы лечения она перенесла множество курсов химиотерапии, несколько операций и реабилитаций.

актеры
смерти
США
похороны
соболезнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев раскрыл, когда в парках Подмосковья начнется предновогодний сезон
Макрон внезапно заговорил по-украински
Растлитель с коловратом на лбу: клона Тесака поймали на педофилии
Лучше маринада! Что такое соленад и как его приготовить для любого мяса
Дочка Маликова решила поменять имидж
Кинокритик рассказал об интересном знакомстве с Томом Крузом в России
Станция «Судного дня» упомянула соседнюю с Россией страну в сообщении
Военэксперт спрогнозировал судьбу укрепрайона ВСУ в Гуляйполе
В Госдуме высмеяли собравшегося бороться с коррупцией Зеленского
В МИД России оценили готовность политсил Конго к миру
Мишустин назвал особенность сотрудничества России и Китая в рамках ШОС
Военэксперт назвал срок выхода ВС России к Запорожью
В ДНР сообщили, что ВСУ при отступлении оставляют руины
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
В ШОС оценили инициативу России по созданию совета по развитию
Зеленский прокомментировал коррупцию на Украине
Экс-нардеп ответил, кто может сыграть решающую роль в судьбе Зеленского
Россиян предупредили о последствиях хранения сковородок в духовке
Автоэксперт рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон
В Госдуме раскрыли, что означают слова Писториуса о войне России и НАТО
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.