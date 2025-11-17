Военэксперт назвал срок выхода ВС России к Запорожью Баранец: ВС России могут выйти к Запорожью до Нового года

Российские войска смогут выйти к Запорожью до конца года в том случае, если ВСУ не перебросят на это направление больших резервов и соотношение сил сохранится, сказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, даже украинские генералы признают, что победить российскую армию, наступающую с таким напором и стратегической инициативой, уже невозможно.

Если ситуация с соотношением сил сохранится и на Запорожье не будут брошены свежие силы ВСУ — «новое мясо», как это кощунственно ни звучало бы, — российские войска могут до Нового года добраться до Запорожья. Даже украинские генералы уже признают, что победить российскую армию, наступающую с таким напором, с такой стратегической инициативой, уже невозможно. Наша армия становится все сильнее, а резервы противника заканчиваются, — сказал Баранец.

В то же время он отметил, что главком ВСУ Сырский бросает резервы в бой, снимая даже войска из тылов.

Сырский снимает даже войска из тылов, войска территориальной обороны, которые должны охранять объекты в тылу, и перебрасывает их на фронт. Это простые сельские мужики из западных областей Украины, которые даже стрелять боятся, закрывают глаза, когда берут автомат, — пояснил Баранец.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Операцию провели подразделения группировок войск «Днепр» и «Восток».