Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:05

Военэксперт назвал срок выхода ВС России к Запорожью

Баранец: ВС России могут выйти к Запорожью до Нового года

Военнослужащие ВС РФ Военнослужащие ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские войска смогут выйти к Запорожью до конца года в том случае, если ВСУ не перебросят на это направление больших резервов и соотношение сил сохранится, сказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, даже украинские генералы признают, что победить российскую армию, наступающую с таким напором и стратегической инициативой, уже невозможно.

Если ситуация с соотношением сил сохранится и на Запорожье не будут брошены свежие силы ВСУ — «новое мясо», как это кощунственно ни звучало бы, — российские войска могут до Нового года добраться до Запорожья. Даже украинские генералы уже признают, что победить российскую армию, наступающую с таким напором, с такой стратегической инициативой, уже невозможно. Наша армия становится все сильнее, а резервы противника заканчиваются, — сказал Баранец.

В то же время он отметил, что главком ВСУ Сырский бросает резервы в бой, снимая даже войска из тылов.

Сырский снимает даже войска из тылов, войска территориальной обороны, которые должны охранять объекты в тылу, и перебрасывает их на фронт. Это простые сельские мужики из западных областей Украины, которые даже стрелять боятся, закрывают глаза, когда берут автомат, — пояснил Баранец.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Операцию провели подразделения группировок войск «Днепр» и «Восток».

СВО
ВС РФ
наступление ВС РФ
Запорожье
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев раскрыл, когда в парках Подмосковья начнется предновогодний сезон
Макрон внезапно заговорил по-украински
Растлитель с коловратом на лбу: клона Тесака поймали на педофилии
Лучше маринада! Что такое соленад и как его приготовить для любого мяса
Дочка Маликова решила поменять имидж
Кинокритик рассказал об интересном знакомстве с Томом Крузом в России
Станция «Судного дня» упомянула соседнюю с Россией страну в сообщении
Военэксперт спрогнозировал судьбу укрепрайона ВСУ в Гуляйполе
В Госдуме высмеяли собравшегося бороться с коррупцией Зеленского
В МИД России оценили готовность политсил Конго к миру
Мишустин назвал особенность сотрудничества России и Китая в рамках ШОС
Военэксперт назвал срок выхода ВС России к Запорожью
В ДНР сообщили, что ВСУ при отступлении оставляют руины
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
В ШОС оценили инициативу России по созданию совета по развитию
Зеленский прокомментировал коррупцию на Украине
Экс-нардеп ответил, кто может сыграть решающую роль в судьбе Зеленского
Россиян предупредили о последствиях хранения сковородок в духовке
Автоэксперт рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон
В Госдуме раскрыли, что означают слова Писториуса о войне России и НАТО
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.