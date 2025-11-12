Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:37

Умерла легенда свердловского здравоохранения

В Екатеринбурге на 102-м году жизни умерла бывшая глава горздрава Медведева

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скончалась знаменитый уральский врач, бывший руководитель горздрава Свердловска Маргарита Медведева, сообщает региональный Минздрав. В сентябре ей исполнился 101 год.

Легенда уральского здравоохранения, она оставила неизгладимый след в истории медицины региона, посвятив свою долгую и насыщенную жизнь улучшению качества помощи людям и спасению жизней, — говорится в публикации.

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила, что Медведева прожила трудную, но счастливую жизнь. По ее словам, благодаря медику в городе появилось много лечебных учреждений.

Она до последнего времени сохраняла жизненную энергию. 13 сентября ей исполнился 101 год, — заключила министр.

Ранее российский актер Иван Фирсов скончался на 58-м году жизни после безуспешной борьбы с тяжелым заболеванием. Кончину подтвердила его знакомая Юлия. Фирсов снимался в таких популярных сериалах, как «Морские дьяволы. Особое задание», «Реализация», «Ментовские войны», «Условный мент» и «Невский». Его карьера началась в 2010 году, когда он сыграл эпизодическую роль в эпизоде сериала «Дознаватель»

смерти
похороны
соболезнования
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
«Подтянули за старое». Известного блогера задержали в прямом эфире: детали
Вклад IT-сектора в экономику России вырос до 2,4% ВВП
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.