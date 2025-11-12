Умерла легенда свердловского здравоохранения В Екатеринбурге на 102-м году жизни умерла бывшая глава горздрава Медведева

Скончалась знаменитый уральский врач, бывший руководитель горздрава Свердловска Маргарита Медведева, сообщает региональный Минздрав. В сентябре ей исполнился 101 год.

Легенда уральского здравоохранения, она оставила неизгладимый след в истории медицины региона, посвятив свою долгую и насыщенную жизнь улучшению качества помощи людям и спасению жизней, — говорится в публикации.

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила, что Медведева прожила трудную, но счастливую жизнь. По ее словам, благодаря медику в городе появилось много лечебных учреждений.

Она до последнего времени сохраняла жизненную энергию. 13 сентября ей исполнился 101 год, — заключила министр.

Ранее российский актер Иван Фирсов скончался на 58-м году жизни после безуспешной борьбы с тяжелым заболеванием. Кончину подтвердила его знакомая Юлия. Фирсов снимался в таких популярных сериалах, как «Морские дьяволы. Особое задание», «Реализация», «Ментовские войны», «Условный мент» и «Невский». Его карьера началась в 2010 году, когда он сыграл эпизодическую роль в эпизоде сериала «Дознаватель»