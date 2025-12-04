На Западе украинцев призвали готовиться к компромиссам с Россией Стубб: украинцам будет трудно принять мирное соглашение с Россией

Мировому сообществу будет трудно переваривать результаты мирного соглашения с Россией, однако украинцам в этом вопросе будет еще труднее, заявил президент Финляндии Александр Стубб изданию Ilta-Sanomat. Он призвал финнов не рассчитывать на идеальный исход событий и готовится к компромиссам.

Многим из нас будет трудно это переварить, но помните, что для украинцев это будет еще труднее, — сказал Стубб.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна не готова предоставлять Украине гарантии безопасности, но может помочь в их организации. Он также исключил отправку финских военных в зону СВО, объяснив это стремлением избежать эскалации с Россией.

До этого Стубб предупредил, что у Запада есть ограниченное время, чтобы доказать способность к равноправному диалогу с Глобальным Югом и Востоком. По его мнению, без реформы международных институтов, отражающих новый баланс сил, существующая система может рухнуть, уступив место хаосу и сферам влияния.