Финляндия открестилась от гарантий безопасности для Украины Премьер Орпо: Финляндия не будет предоставлять гарантии безопасности для Украины

Хельсинки не готовы предоставлять Украине гарантии безопасности, заявил в эфире телеканала Yle финский премьер-министр Петтери Орпо. Взамен он пообещал помочь их организовать. Политик также исключил гипотетическую отправку своих военных в зону СВО.

Он подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности является крайне серьезным и обязывающим. Финляндия, по его словам, не рассматривает такой вариант, но готова поддерживать Украину в иных форматах. Отказ посылать финских солдат на поддержку Киева в зону СВО он связал с нежеланием рисковать эскалацией с Россией.

Гарантии безопасности — это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности, — пообещал Орпо.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что у западных стран есть ограниченное время, чтобы доказать свою способность к равноправному сотрудничеству. От этого зависит, удастся ли сохранить основы многостороннего мира, который становится многополярным, пояснил он. По мнению политика, следующие 5–10 лет станут решающими для формирования мирового порядка на десятилетия вперед.