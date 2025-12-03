Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 06:41

Финляндия открестилась от гарантий безопасности для Украины

Премьер Орпо: Финляндия не будет предоставлять гарантии безопасности для Украины

Флаг Финляндии Флаг Финляндии Фото: Global Look Press\Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын\Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Хельсинки не готовы предоставлять Украине гарантии безопасности, заявил в эфире телеканала Yle финский премьер-министр Петтери Орпо. Взамен он пообещал помочь их организовать. Политик также исключил гипотетическую отправку своих военных в зону СВО.

Он подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности является крайне серьезным и обязывающим. Финляндия, по его словам, не рассматривает такой вариант, но готова поддерживать Украину в иных форматах. Отказ посылать финских солдат на поддержку Киева в зону СВО он связал с нежеланием рисковать эскалацией с Россией.

Гарантии безопасности — это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности, — пообещал Орпо.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что у западных стран есть ограниченное время, чтобы доказать свою способность к равноправному сотрудничеству. От этого зависит, удастся ли сохранить основы многостороннего мира, который становится многополярным, пояснил он. По мнению политика, следующие 5–10 лет станут решающими для формирования мирового порядка на десятилетия вперед.

Финляндия
Россия
Украина
гарантии безопасности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маск раскрыл, кто может стать президентом США после Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 декабря
Хакеры раскрыли имена причастных к ударам по танкерам в Черном море
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: история и традиции
Фейковый «штурм» ВСУ, филигранный удар БПЛА: новости СВО к утру 3 декабря
«Будут проклинать»: Васильев обвинил Баха в разрушении судеб спортсменов
Курьер ударом ноги отправил в нокаут пенсионерку
«Объявление войны»: президент Колумбии сделал предупреждение Трампу
Более сотни дронов устроили налет на семь российских регионов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 декабря: инфографика
ВСУ ударили БПЛА и устроили пожар на российской нефтебазе
Голикова назвала самые востребованные профессии на ближайшие семь лет
«У них такая любовь»: Васильев о конфликте Губерниева и Вяльбе
Финляндия открестилась от гарантий безопасности для Украины
Стало известно, как мошенники обманывают россиян в преддверии Нового года
Штурм в Доброполье, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 декабря
Россиянам назвали главную опасность мигающей гирлянды
Колумбийский депутат сообщила о сотнях наемниках, убитых на Украине
Васильев призвал покончить с несправедливым техническим разрывом в биатлоне
Россиянам рассказали, чем может обернуться вырубка живой елки на Новый год
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.