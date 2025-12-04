Стало известно, для кого гонконгский грипп представляет серьезную опасность Инфекционист Мескина: гонконгский грипп наиболее опасен для беременных и детей

Гонконгский грипп представляет серьезную опасность для беременных, маленьких детей и пожилых людей, заявила NEWS.ru руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. По ее словам, эта болезнь может протекать тяжелее, чем доминировавший ранее свиной грипп.

Отличие гонконгского гриппа заключается в том, что он протекает несколько тяжелее по сравнению со свиным гриппом, который у нас доминировал последние годы. Безусловно, в группе риска находятся люди, которые имеют заболевания сердца, легких, ожирение и иммунодефицит, а также маленькие дети и пациенты старше 65 лет. Кроме того, нужно помнить и о беременных. Для них гонконгский грипп серьезное заболевание, которое может привести и к смерти женщины, выкидышу и гибели ребенка, — пояснила Мескина.

Инфекционист добавила, что пока в России не наблюдается серьезного превышения порога заболеваемости гонконгским гриппом. Однако, по ее словам, частота госпитализаций пациентов с этим вирусом увеличилась.

