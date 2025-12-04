Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 12:59

Стало известно, для кого гонконгский грипп представляет серьезную опасность

Инфекционист Мескина: гонконгский грипп наиболее опасен для беременных и детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Гонконгский грипп представляет серьезную опасность для беременных, маленьких детей и пожилых людей, заявила NEWS.ru руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. По ее словам, эта болезнь может протекать тяжелее, чем доминировавший ранее свиной грипп.

Отличие гонконгского гриппа заключается в том, что он протекает несколько тяжелее по сравнению со свиным гриппом, который у нас доминировал последние годы. Безусловно, в группе риска находятся люди, которые имеют заболевания сердца, легких, ожирение и иммунодефицит, а также маленькие дети и пациенты старше 65 лет. Кроме того, нужно помнить и о беременных. Для них гонконгский грипп серьезное заболевание, которое может привести и к смерти женщины, выкидышу и гибели ребенка, — пояснила Мескина.

Инфекционист добавила, что пока в России не наблюдается серьезного превышения порога заболеваемости гонконгским гриппом. Однако, по ее словам, частота госпитализаций пациентов с этим вирусом увеличилась.

Ранее сообщалось, что введение четырех новых прививок в Национальный календарь может быть отложено. Речь идет о вакцинах против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Изменения планируется внести в стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года.

здоровье
болезни
Россия
врачи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 4 декабря: дроны против своих, десятки трупов
Кинорежиссер оценил список лучших фильмов от Тарантино
Почему не работает Roblox 4 декабря: причины блокировки, что сказали в РКН
Украинский дрон намеренно ударил по автомобилю и убил людей
Угрозы изнасиловать студентку МГИМО привели к уголовному делу
Долина выступит с обращением из-за скандала вокруг ее квартиры
Депутат раскрыл, кому повысят пенсии с января 2026 года
Муж Глюкозы был шокирован новым имиджем певицы
В Госдуме ответили, придут ли электронные паспорта на замену бумажным в РФ
Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова
«Анахронизм»: в ОП предложили замену бумажным паспортам
Появились новые детали инцидента в элитном рехабе, где избивали пациентов
«Не будет твоего сладенького скоро»: сына Соколовского угрожают похитить
Главой МОССАДа стал уроженец Белоруссии, раненный во время атаки ХАМАС
Травмированная в игровом центре девочка получила полмиллиона рублей
Знаменитый теннисист предположил, почему Потапова решила не выступать за РФ
С Киркорова взыскали задолженность по иску Росавтодора
Предполагаемый отель Путина в Индии оказался недоступен для бронирования
В IT раскрыли, почему интервью Путина продлилось дольше заявленного
Зима отменяется? Прогноз погоды в Москве на аномально теплый декабрь
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.