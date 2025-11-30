День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 13:56

Стало известно, почему Шиловского похоронят не рядом с женой

Жена Виторгана: Шиловского не станут хоронить рядом с женой по желанию семьи

Церемония прощания с народным артистом Всеволодом Шиловским Церемония прощания с народным артистом Всеволодом Шиловским Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского решили похоронить на Троекуровском кладбище, так как таково его право и право его семьи, заявила супруга Народного артиста России Эммануила Виторгана Ирина Млодик. Так она ответила на вопрос, почему режиссера не стали хоронить рядом с его женой, передает корреспондент NEWS.ru.

Ну, это его право. Право семьи. Зачем нам в это вмешиваться? — отметила Млодик.

Шиловский скончался в возрасте 87 лет. Народный артист РСФСР родился в Москве 3 июня 1938 года. Среди первых театральных работ он исполнил роль Керубино в постановке «Женитьба Фигаро» и создал образ Костылева в спектакле «На дне», поставленном по пьесе Максима Горького. Наибольшую известность ему принесла роль полковника Александра Павлова в ленте «Каменская».

Ранее актриса Любовь Руденко расплакалась на церемонии прощания с Шиловским. Артистка рассказала, что они дружили на протяжении 37 лет. По словам Руденко, Шиловский приходил на все спектакли с ее участием, а также присутствовал на юбилее.

Россия
Москва
похороны
актеры
кладбища
