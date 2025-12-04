Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:56

Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада

В Дагестане четырехлетний мальчик задохнулся в маршрутке после детсада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Четырехлетний мальчик задохнулся по дороге из частного детского сада в Каспийске, сообщила пресс-служба СУ СК России по Дагестану. Ребенок ехал в маршрутке на заднем сиденье. По предварительным данным, у него на шее был след от молнии свитера.

В пути он (водитель. — NEWS.ru) обнаружил одного из детей без сознания и незамедлительно довез его до родителей, которые доставили мальчика в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства поездки, действия сопровождавшего персонала и водителя, а также проверяют условия перевозки детей в частном учреждении.

Ранее в Красноярском крае четырехлетний ребенок погиб во время катания на снегоходе с отцом, который был в пьяном состоянии. Транспортное средство столкнулось с металлическим столбом. Следователи возбудили уголовное дело.

В Кемеровской области до этого две девочки трех и четырех лет погибли при пожаре в многоквартирном доме. Мать оставила детей одних и уехала в другой город. Соседи заметили дым и вызвали пожарных. Дети умерли, надышавшись дымом.

дети
детские сады
Дагестан
смерти
поездки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинорежиссер оценил список лучших фильмов от Тарантино
Почему не работает Roblox 4 декабря: причины блокировки, что сказали в РКН
Украинский дрон намеренно ударил по автомобилю и убил людей
Угрозы изнасиловать студентку МГИМО привели к уголовному делу
Долина пообещала выступить с обращением из-за скандала вокруг ее квартиры
Депутат раскрыл, кому повысят пенсии с января 2026 года
Муж Глюкозы был шокирован новым имиджем певицы
В Госдуме ответили, придут ли электронные паспорта на замену бумажным в РФ
Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова
«Анахронизм»: в ОП предложили замену бумажным паспортам
Появились новые детали инцидента в элитном рехабе, где избивали пациентов
«Не будет твоего сладенького скоро»: сына Соколовского угрожают похитить
Главой «Моссада» стал уроженец Белоруссии, раненный во время атаки ХАМАС
Травмированная в игровом центре девочка получила полмиллиона рублей
Знаменитый теннисист предположил, почему Потапова решила не выступать за РФ
С Киркорова взыскали задолженность по иску Росавтодора
Предполагаемый отель Путина в Индии оказался недоступен для бронирования
В IT раскрыли, почему интервью Путина продлилось дольше заявленного
Зима отменяется? Прогноз погоды в Москве на аномально теплый декабрь
Избивший пенсионерку курьер оказался в психбольнице
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.