Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада В Дагестане четырехлетний мальчик задохнулся в маршрутке после детсада

Четырехлетний мальчик задохнулся по дороге из частного детского сада в Каспийске, сообщила пресс-служба СУ СК России по Дагестану. Ребенок ехал в маршрутке на заднем сиденье. По предварительным данным, у него на шее был след от молнии свитера.

В пути он (водитель. — NEWS.ru) обнаружил одного из детей без сознания и незамедлительно довез его до родителей, которые доставили мальчика в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства поездки, действия сопровождавшего персонала и водителя, а также проверяют условия перевозки детей в частном учреждении.

