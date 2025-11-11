Ребенок погиб во время катания на снегоходе с пьяным отцом

В Туруханском районе Красноярского края 42-летний мужчина управлял снегоходом в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели его четырехлетнего сына, передает MK.RU. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По информации следственного управления СК РФ, вечером 9 ноября в Туруханске мужчина взял ребенка с собой и отправился на снегоходе по полевой дороге. Из-за того, что он потерял управление, транспортное средство столкнулось с металлическим столбом.

Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на следующий день в больнице. Подозреваемый задержан. Следствие рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.

