Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 10:17

Ребенок погиб во время катания на снегоходе с пьяным отцом

В Красноярском крае мальчик умер после катаний с пьяным отцом на снегоходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Туруханском районе Красноярского края 42-летний мужчина управлял снегоходом в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели его четырехлетнего сына, передает MK.RU. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По информации следственного управления СК РФ, вечером 9 ноября в Туруханске мужчина взял ребенка с собой и отправился на снегоходе по полевой дороге. Из-за того, что он потерял управление, транспортное средство столкнулось с металлическим столбом.

Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на следующий день в больнице. Подозреваемый задержан. Следствие рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.

Ранее в поселке Краснобродский Кемеровской области произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли две девочки трех и четырех лет. Мать оставила детей одних и уехала в другой город. Соседи заметили дым и вызвали пожарных. Дети погибли от отравления угарным газом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Красноярский край
смерти
отцы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Принц Уильям рассказал, как дети узнали о раке матери
Россияне столкнулись с блокировкой сим-карт при возвращении из-за границы
Разведчик рассказал, что заставило половину бойцов ВСУ сбежать из Рыбного
Генерал объяснил, почему Британия пыталась получить МиГ-31
Россиянка не выжила после ДТП с автобусом в Египте
Крупный тайник ВСУ обнаружили в лесополосе в ДНР
Раскуроченный автобус с российскими туристами показали в Сети
В России могут ужесточить контроль над управляющими компаниями
В Госдуме оценили действия ФСБ при предотвращении угона истребителя МиГ-31
В Британии узнали о катастрофических проблемах ВСУ на фронте
Российский студент-первокурсник умер после избиения в общежитии
В Минобрнауки предложили запретить демпинг вузов
Стало известно, что Трамп подарил новому президенту Сирии
В России требуют лишить Пугачеву звания народной артистки
Мошенники обманывают россиян на площадках для знакомств
Военэксперт раскрыл, как освобождение Красноармейска повлияет на ход СВО
В ГД пообещали жесткий ответ Украине и Британии за попытку украсть МиГ-31
От кладовщика до руководителя: чем Ozon привлекает и удерживает сотрудников
Россиян предупредили о встряске магнитного поля Земли
Взрыв автомобиля в Индии мог быть атакой смертника
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.