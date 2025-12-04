Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил

Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил Житель Ярославля погиб в результате наезда трех машин

В Ярославле произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 61-летний пешеход, сообщили местные представители ГАИ в Telegram-канале. По предварительной информации, мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, сначала сбил Volkswagen Tiguan, отбросивший его на встречный автомобиль, а затем на мужчину совершила наезд третья машина.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее в управлении МВД России по Иркутской области сообщили о столкновении автомобиля Datsun on-DO с грузовиком Mercedes-Benz Actros на 207-м километре трассы между Братском и Усть-Илимском. По информации ведомства, седан выехал на полосу встречного движения и попал под лесовоз, в результате чего погибла супружеская пара пенсионеров.

Кроме того, в управлении МВД по Ульяновской области заявили о серьезной аварии, в которой погибли три человека. Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло 3 декабря около 23:30 на 232-м километре дороги «Подъезд к городу Ульяновску».