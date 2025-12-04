Три человека погибли после смертельного маневра на трассе Три человека погибли в результате ДТП в Ульяновской области

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Ульяновской области погибли три человека, сообщает Telegram-канал управления МВД по региону. Произошло столкновение большегруза и легковушки. Авария случилась 3 декабря около 23:30 по местному времени на 232-м километре дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автодороги M-5 «Урал».

В результате ДТП водитель автомашины Lada Kalina и двое пассажиров (женщина 1996 года рождения, женщина 1974 года рождения) скончались на месте, — сказали в МВД.

Согласно предварительной информации, водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой DAF, который двигался с полуприцепом. После удара большегруз съехал в кювет и загорелся.

