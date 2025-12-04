Избивший пенсионерку курьер оказался в психбольнице Избивший бабушку в Новосибирске курьер передан на обследование в психбольницу

Бывшего курьера, который избил пожилую женщину в центре Новосибирска, направили на обследование в психиатрическое учреждение прямо из полицейского отделения, сообщили ТАСС в региональном ГУ МВД России. Во время допроса мужчина не демонстрировал явных признаков психического расстройства, однако был малоразговорчив.

Молодого человека передали специализированной медицинской бригаде, — сказали в МВД.

Курьер, который избил пожилую женщину в центре Новосибирска, заявил, что причиной его действий стало оскорбление со стороны потерпевшей. Он также признал свою вину.

Ранее поступала информация, что этот курьер состоит на учете у психиатра. Согласно заключению врачей, он считался способным жить и работать без особых ограничений. Однако состояние мужчины неожиданно ухудшилось.

