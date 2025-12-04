Главой «Моссада» стал уроженец Белоруссии, раненный во время атаки ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил уроженца Белоруссии Романа Гофмана директором внешней разведки страны «Моссад», сообщила пресс-служба главы правительства. Генерал-майор займет место Давида Барнеа, чей пятилетний срок заканчивается в июне 2026 года.

После собеседований с различными кандидатами премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение назначить своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, на должность главы «Моссада», — сказано в сообщении.

Гофман — уроженец Мозыря, репатриировался в Израиль подростком и прошел путь от танкиста-новобранца до генерал-майора. Он командовал бригадами и дивизией, руководил Национальным центром учений, а в октябре 2023-го лично поехал в зону нападения на юг Израиля, где получил тяжелое ранение. В 2024 году стал военным секретарем Нетаньяху и теперь считается одним из самых влиятельных офицеров страны.