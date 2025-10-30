Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 октября 2025 в 19:21

Новым главой МОССАДа может стать уроженец Белоруссии

Walla: уроженец Белоруссии Гофман может возглавить МОССАД

Тель-Авив, Израиль Тель-Авив, Израиль Фото: Стрингер/РИА Новости

Уроженец Белоруссии, военный секретарь премьера Израиля генерал-майор Роман Гофман стал одним из кандидатов на пост главы МОССАДа, сообщили в издании Walla со ссылкой на структурах безопасности. Отмечается, что военный является основным претендентом.

По данным источников в системе безопасности, основным кандидатом на пост главы МОССАДа является генерал-майор Роман Гофман, который в настоящее время занимает пост военного секретаря премьер-министра Биньямина Нетаньяху, — подчеркнули журналисты.

Срок полномочий руководителя МОССАДа составляет четыре года, но может быть продлен на еще один год. Текущий глава спецслужбы Давид Барнеа должен был покинуть пост 1 июня 2025 года. Фактически на данный момент его полномочия были продлены, добавили в издании.

Ранее Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных. Израиль обвинил ХАМАС в инсценировке при передаче трупов пленных и перезахоронении останков. Обе стороны при этом продолжили обвинять друг друга в нарушении перемирия в секторе Газа.

