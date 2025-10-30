Новым главой МОССАДа может стать уроженец Белоруссии

Уроженец Белоруссии, военный секретарь премьера Израиля генерал-майор Роман Гофман стал одним из кандидатов на пост главы МОССАДа, сообщили в издании Walla со ссылкой на структурах безопасности. Отмечается, что военный является основным претендентом.

Срок полномочий руководителя МОССАДа составляет четыре года, но может быть продлен на еще один год. Текущий глава спецслужбы Давид Барнеа должен был покинуть пост 1 июня 2025 года. Фактически на данный момент его полномочия были продлены, добавили в издании.

Ранее Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных. Израиль обвинил ХАМАС в инсценировке при передаче трупов пленных и перезахоронении останков. Обе стороны при этом продолжили обвинять друг друга в нарушении перемирия в секторе Газа.