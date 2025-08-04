Трампа призвали остановить Израиль Экс-глава Моссада Пардо обратился к Трампу с просьбой повлиять на Нетаньяху

Более 600 бывших высокопоставленных военных и сотрудников спецслужб Израиля обратились к Дональду Трампу с просьбой воздействовать на премьер-министра Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта в секторе Газа, сообщает The Jerusalem Post, среди подписавших письмо — бывший руководитель Моссада Тамир Пардо, экс-глава «Шин Бет» Ами Аялон и бывший заместитель командующего ЦАХАЛ Матан Вильнаи.

Авторы обращения, объединившиеся в группу «Командующие безопасностью Израиля» (CIS), заявили, что основные военные задачи операции в Газе уже выполнены. По их мнению, ХАМАС больше не представляет стратегической угрозы для страны, а вопрос освобождения заложников требует дипломатического решения. Выбор Трампа в качестве адресата объясняется его значительным влиянием в Израиле.

Ранее стало известно, что израильский премьер-министр намерен расширить масштабы военной операции в секторе Газа. Во властных кругах еврейского государства говорят, что основной целью данного решения является освобождение граждан, до сих пор удерживаемых боевиками ХАМАС.

СМИ также писали о возможной подготовке новой договоренности между Израилем, США и палестинской группировкой. По имеющимся сведениям, процесс разработки соглашения может занять несколько месяцев.