04 декабря 2025 в 12:56

«Счастье любит тишину»: Фриске сообщила о неожиданных переменах в жизни

Фриске тайно вышла замуж и опубликовала кадры с регистрации брака

Наталья Фриске
Певица и младшая сестра звезды поп-группы «Блестящие» Жанны Фриске Наталья вышла замуж. В своем Telegram-канале артистка заявила, что у ее дочери Луны наконец-то появился любящий папа. На регистрации пара пришла в повседневной одежде.

Да-да, вы не ослышались — об этом никто не знал, даже родители! Как так получилось? Честно признаться, сама удивлена, но, кажется, любовь нашла меня тогда, когда я меньше всего ее ожидала, — отметила Фриске.

Артистка подчеркнула, что в жизни бывают моменты, когда все складывается неожиданно и почти волшебно. По словам певицы, именно так и произошло: без лишнего шума рядом появилась надежная, заботливая и искренняя опора, и это сделало ее по-настоящему счастливой.

Ранее певица Татьяна Терешина выразила сожаление, что родители Жанны Фриске не имеют возможности общаться с ее сыном Платоном. По мнению артистки, они должны общаться, будучи близкими по крови людьми.

Отец покойной Фриске Владимир до этого пожаловался на боли в поджелудочной железе, а также заявил, что боится не дожить до встречи с внуком. По словам пожилого мужчины, он чувствует себя не очень хорошо.

