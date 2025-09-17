«Все-таки родные люди»: знакомая Фриске высказалась о ее сыне Певица Терешина сожалеет, что родители Фриске не могут общаться с ее сыном

Певица Татьяна Терешина в эксклюзивном интервью NEWS.ru выразила сожаление тем фактом, что родители покойной певицы Жанны Фриске не имеют возможности общаться с ее сыном Платоном. По мнению собеседницы, они должны общаться, будучи близкими по крови людьми.

Не мое это дело, конечно. Но мне хотелось бы, чтобы сын Жанны общался с тетей, бабушкой и дедушкой… Все-таки родные по крови люди, — отметила собеседница, которая была близко знакома с Жанной и даже записала совместный дуэт на сцене.

Терешина выразила сожаление ранним уходом Фриске из жизни. По ее словам, Жанна была очень ярким и искренним человеком, она не заслуживала такой сложной судьбы — болезни и смерти в 40 лет.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир пожаловался на боли в поджелудочной железе, а также заявил, что боится не дожить до встречи с внуком Платоном. По словам пожилого мужчины, он чувствует себя не очень хорошо.