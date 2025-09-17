Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 10:42

«Обидно, что ушла столь рано»: экс-солистка Hi-Fi о Фриске

Терешина вспомнила о доброте Фриске и выразила сожаление о ее раннем уходе

Татьяна Терешина Татьяна Терешина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина в эксклюзивном интервью NEWS.ru выразила сожаление о раннем уходе из жизни своей коллеги и подруги Жанны Фриске. По ее словам, Жанна была очень ярким и искренним человеком, она не заслуживала такой сложной судьбы — болезни и смерти в 40 лет.

Я только пришла в группу… Шла за кулисами — и Жанна подбежала, поцеловала меня. Хотя мы виделись впервые. Сказала с восхищением: «Таня, какая же ты красивая, мы уже давно с девочками обсуждаем». Прозвучало непринужденно и искренне. Я прямо опешила... Очень обидно, что Жанна ушла так рано из жизни, — поделилась исполнительница.

Она добавила, что позже подружилась с Жанной и даже записала совместный дуэт. Фриске была в то время артисткой номер один на российской сцене, считает Терешина.

Жанна была номером один на сцене, привычка быть звездой считывалась в поведении. В какой-то момент она стала, мне кажется, даже популярнее, чем суперкрутые люди, которые с советского времени находились на эстраде. Может быть, это кого-то раздражало, — предположила артистка.

Она добавила, что звездность была маской Жанны, которую она легко снимала в общении с близкими по духу людьми.

Ранее Терешина выразила восхищение поведением шоумена Дмитрия Диброва в ситуации с разводом с супругой Полиной. Он ведет себя «правильно, по-мужски», не выдавая свои эмоции в публичное поле, убеждена собеседница.

Также Терешина предположила, что современные дети и подростки любят артисток 90-х Надежду Кадышеву и Татьяну Буланову благодаря качеству их песен. Даже 11-летняя дочь Терешиной, по ее словам, является фанаткой этих певиц.

шоу-бизнес
Жанна Фриске
трагедии звезд
смерть артиста
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Индия готовит красную дорожку для Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Хуснуллин поприветствовал участников форума-выставки «Земли России»
Странные симптомы, высокая смертность? Что за болезнь в России, инсайды
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.