«Обидно, что ушла столь рано»: экс-солистка Hi-Fi о Фриске Терешина вспомнила о доброте Фриске и выразила сожаление о ее раннем уходе

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина в эксклюзивном интервью NEWS.ru выразила сожаление о раннем уходе из жизни своей коллеги и подруги Жанны Фриске. По ее словам, Жанна была очень ярким и искренним человеком, она не заслуживала такой сложной судьбы — болезни и смерти в 40 лет.

Я только пришла в группу… Шла за кулисами — и Жанна подбежала, поцеловала меня. Хотя мы виделись впервые. Сказала с восхищением: «Таня, какая же ты красивая, мы уже давно с девочками обсуждаем». Прозвучало непринужденно и искренне. Я прямо опешила... Очень обидно, что Жанна ушла так рано из жизни, — поделилась исполнительница.

Она добавила, что позже подружилась с Жанной и даже записала совместный дуэт. Фриске была в то время артисткой номер один на российской сцене, считает Терешина.

Жанна была номером один на сцене, привычка быть звездой считывалась в поведении. В какой-то момент она стала, мне кажется, даже популярнее, чем суперкрутые люди, которые с советского времени находились на эстраде. Может быть, это кого-то раздражало, — предположила артистка.

Она добавила, что звездность была маской Жанны, которую она легко снимала в общении с близкими по духу людьми.

