Экс-солистка Hi-Fi высказалась о Кадышевой и Булановой

Певица Татьяна Терешина в эксклюзивном интервью NEWS.ru предположила, что современные дети и подростки любят артисток 90-х Надежду Кадышеву и Татьяну Буланову благодаря качеству их песен. Даже 11-летняя дочь Терешиной, по ее словам, является фанаткой этих певиц.

Моей дочери 11 лет. Она и ее сверстники действительно поют Кадышеву и Буланову. Могу объяснить только тем, что они выпустили в свое время очень много хороших песен. Это оценили в том числе и наши дети. И это замечательно, — резюмировала исполнительница.

Ранее Терешина призналась, что пережила сложные чувства при уходе из группы Hi-Fi, солисткой которой была, несколько лет назад. Она уточнила, что, по ее мнению, вина за произошедшее лежала на продюсерах коллектива.

Певица также выразила восхищение поведением шоумена Дмитрия Диброва в ситуации с разводом с супругой Полиной. Он ведет себя «правильно, по-мужски», не выдавая свои эмоции в публичное поле, убеждена собеседница.