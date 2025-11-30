Вдову Градского заметили у гроба Шиловского

На церемонию прощания с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским пришла вдова композитора и музыканта Александра Градского Марина Коташенко, передает корреспондент NEWS.ru. Мероприятие прошло в Московском театре-студии, которым руководил артист.

Актриса тихо постояла у гроба и ушла. Многие из присутствующих не узнали 41-летнюю Коташенко. На церемонии прощания она появилась в объемной черной куртке и с распущенными волосами.

К театру-студии приходили друзья, знакомые, коллеги и поклонники творчества Шиловского. Люди несли цветы и ждали возможности проводить его в последний путь. Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее актриса Любовь Руденко расплакалась на церемонии прощания с Шиловским. Артистка рассказала, что они дружили на протяжении 37 лет. По словам Руденко, Шиловский приходил на все спектакли с ее участием, а также присутствовал на юбилее.

До этого актер Дмитрий Певцов заявил, что Шиловский обладал редким умением отдавать любовь как в работе, так и в личных отношениях. По его словам, сейчас же большинство проектов ориентировано исключительно на получение прибыли.