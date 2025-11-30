На детской площадке нашли сожженное тело 15-летнего подростка

Во французском Марселе обнаружено обгоревшее тело 15-летнего подростка на фоне обострения криминогенной обстановки, связанной с наркотрафиком, сообщает BFMTV. Останки были найдены на детской игровой площадке в 14-м округе города.

Обгоревшее тело подростка было обнаружено в пятницу 28 ноября на детской игровой площадке в 14-м округе Марселя, — говорится в сообщении.

Прокурор Марселя Николя Бессон подтвердил, что способ совершения преступления указывает на возможную связь с наркоторговлей. Рядом с телом была обнаружена гильза, а следователи установили, что подростка сначала убили, а затем сожгли. В отношении погибшего велось дело об угрозах, но он был оправдан.

Ранее в Нидерландах начался суд по делу об убийстве 18-летней девушки, которую братья связали скотчем и сбросили в трясину. По версии следствия, молодую женщину убили за отказ от традиционного образа жизни и романтические отношения, которые родные сочли неприемлемыми. На скамье подсудимых находятся двое братьев 23 и 25 лет, в то время как их отец, обвиняемый в организации убийства, скрывается на территории Сирии.