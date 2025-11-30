День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 13:40

На детской площадке нашли сожженное тело 15-летнего подростка

BFMTV: во Франции нашли сожженное тело подростка на фоне разгула наркобандитизма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во французском Марселе обнаружено обгоревшее тело 15-летнего подростка на фоне обострения криминогенной обстановки, связанной с наркотрафиком, сообщает BFMTV. Останки были найдены на детской игровой площадке в 14-м округе города.

Обгоревшее тело подростка было обнаружено в пятницу 28 ноября на детской игровой площадке в 14-м округе Марселя, — говорится в сообщении.

Прокурор Марселя Николя Бессон подтвердил, что способ совершения преступления указывает на возможную связь с наркоторговлей. Рядом с телом была обнаружена гильза, а следователи установили, что подростка сначала убили, а затем сожгли. В отношении погибшего велось дело об угрозах, но он был оправдан.

Ранее в Нидерландах начался суд по делу об убийстве 18-летней девушки, которую братья связали скотчем и сбросили в трясину. По версии следствия, молодую женщину убили за отказ от традиционного образа жизни и романтические отношения, которые родные сочли неприемлемыми. На скамье подсудимых находятся двое братьев 23 и 25 лет, в то время как их отец, обвиняемый в организации убийства, скрывается на территории Сирии.

Франция
подростки
убийства
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху просит Герцога о помиловании
В Кремле указали на ошибки Зеленского
Жена Виторгана назвала главный поступок Шиловского
Стало известно, почему Шиловского похоронят не рядом с женой
Песков заявил о быстрой реакции Путина на политические процессы
«Театр одного актера»: депутат о планах Киева сменить оборонную стратегию
Взрывы под Анапой, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 30 ноября
Фаза Луны сегодня, 30 ноября: шавасана, раздача слонов и порядок у котиков
НАБУ готовит обвинения против «Слуг народа»
Звезда «Уральских пельменей» раскрыла страшные проблемы со здоровьем
Число жертв от наводнений в Индонезии выросло до 417
Гороскоп на 30 ноября: кого ждут проблемы утром, кто останется оптимистом?
На детской площадке нашли сожженное тело 15-летнего подростка
Где россияне зарабатывают больше всего? Зарплаты от 150 тысяч, регионы
В Кремле указали на ежедневное ухудшение положения Украины
Вдову Градского заметили у гроба Шиловского
«Скончались на месте»: в приграничном регионе атака БПЛА привела к трагедии
Переводчица Орбана исказила речь Путина
Польша активизировала ПВО из-за четырех российских МиГ-31 у границы
В ЕС высказались об использовании замороженных активов России
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.