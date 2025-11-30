В Кремле указали на ежедневное ухудшение положения Украины Песков: позиции Украины ухудшаются каждый день, в том числе на фронтах

Позиции Украины с каждым днем становятся лишь хуже как во внутренней политике, так и на фронте, сообщил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он высказался о затягивании мирных переговоров Киевом.

Однозначным является одно: каждый день для [президента Украины Владимира] Зеленского и для киевского режима — это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах, — подчеркнул Песков.

Ранее председатель совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что заявление Европейского союза о непризнании Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Крыма российскими территориями является попыткой Запада сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта. Он посоветовал политикам ЕС ознакомиться со своим уставом, так как Европарламент не обладает соответствующими правами.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.