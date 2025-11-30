Жена Виторгана назвала главный поступок Шиловского

Склонный верить действиям, а не словам народный артист РСФСР Всеволод Шиловский доказал приверженность принципу делом — открыл театр, заявила супруга Эммануила Виторгана Ирина Млодик. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, актер был замечательным человеком и другом. Они близко дружили, приходили друг к другу в театры и домой.

Он часто повторял: «Я не верю словам, верю поступкам». Он совершил свой главный поступок, открыл театр, — отметила она.

Ранее сообщалось, что Шиловский воспитал не одно поколение замечательных актеров. Его поклонница Альбина Николаева назвала своими любимыми фильмами с участием артиста картины «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка».