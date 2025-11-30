Взрывы под Анапой, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 30 ноября

В ночь на 30 ноября средства ПВО уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата. Житель Белгородской области получил минно-взрывную травму из-за атаки украинского дрона на автомобиль. В результате удара ВСУ в Донецке повреждены жилые дома. Подробности — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали регионы России 33 дронами в ночь на 30 ноября

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 16 и семь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще три — над Белгородской областью, один — над Курской областью. Также шесть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

Украинский дрон атаковал машину мирного жителя под Белгородом

Житель села Глотово Белгородской области получил минно-взрывную травму из-за атаки украинского БПЛА на автомобиль, детонация дрона привела к возгоранию машины, передает оперштаб региона. Инцидент произошел в Грайворонском округе. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук, ног, а также с ожогами доставили в Грайворонскую ЦРБ. Ему оказывают всю необходимую помощь.

«Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа. Ранен мирный житель», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ в селе Архангельском Старооскольского округа Белгородской области. По его словам, женщину доставили в больницу.

«Село Архангельское Старооскольского округа подверглось атаке беспилотника ВСУ. Пострадала мирная жительница. Беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Женщину с предварительным диагнозом „баротравма“ бригада скорой помощи доставляет в Старооскольскую окружную больницу», — написал Гладков.

ВСУ атаковали жилые кварталы Донецка

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал жилые кварталы Донецка, передает РИА Новости. Взрыв прогремел вблизи частных домов.

В результате происшествия были повреждены минимум два жилых объекта. На месте обнаружили элементы конструкции дрона, включая пятиметровое крыло и двигатель.

Мирные жители пострадали из-за удара ВСУ под Брянском

В Брянской области два мирных жителя пострадали от удара Вооруженных сил Украины по «Газели», сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавшим понадобилась помощь медиков.

«ВСУ нанесли варварский удар по движущемуся гражданскому автомобилю. В результате террористической атаки, к сожалению, двое мирных жителей получили осколочные ранения. Мужчины доставлены в больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до четырех

Накануне губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки ВСУ на Ростовскую область в ночь на 25 ноября в больнице скончалась пожилая женщина. Она стала четвертой погибшей. Ранее сообщалось о трех жертвах атаки и 10 раненых.

Утром 25 ноября 76-летнюю пациентку с серьезными травмами доставили в больницу Ростова. Несмотря на все усилия медицинского персонала, направленные на стабилизацию ее состояния, организм женщины не смог справиться.

Глава региона заявил, что власти окажут помощь семье погибшей. Он подчеркнул, что вопрос поддержки этой семьи, а также семей других раненых и пострадавших находится под его личным контролем.

В пригороде Краснодара и Анапы прозвучала серия взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Краснодара и Анапы зафиксировали серию взрывов, предварительно, системы противовоздушной обороны проводят отражение атаки беспилотников ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около семи хлопков со стороны Черного моря. Жители Витязево рассказали SHOT, что от звука «тряслись стены в доме», жители Краснодара сообщают о звуках взрывов в северной и западной части города.

