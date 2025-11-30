Украинский дрон ударил по жилым домам в Донецке

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал жилые кварталы Донецка, передает РИА Новости. Взрыв прогремел вблизи частных домов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В результате происшествия были повреждены минимум два жилых объекта. На месте обнаружили элементы конструкции дрона, включая пятиметровое крыло и двигатель.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что двое жителей Волгограда пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавшие не стали госпитализироваться. Однако одному из них понадобилась медицинская помощь на месте, объяснил глава региона.

Утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым. Также силы противовоздушной обороны сбили один БПЛА над территорией Волгоградской области.

Кроме того, в Брянской области два мирных жителя пострадали от удара Вооруженных сил Украины по «Газели», сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавшим понадобилась помощь медиков.