29 ноября 2025 в 19:38

Дрон-камикадзе подорвал движущуюся «Газель» в приграничном регионе

В Брянской области два человека пострадали из-за атаки ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В Брянской области два мирных жителя пострадали от удара Вооруженных сил Украины по «Газели», сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшим понадобилась помощь медиков. Богомаз пожелал раненым мужчинам скорейшего выздоровления.

ВСУ нанесли варварский удар по движущемуся гражданскому автомобилю. В результате террористической атаки, к сожалению, двое мирных жителей получили осколочные ранения. Мужчины доставлены в больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал глава региона.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки ВСУ в ночь на 25 ноября в больнице скончалась пожилая женщина. Она стала четвертой погибшей. Ранее сообщалось о трех жертвах атаки и 10 раненых. Глава региона заявил, что власти окажут помощь семье погибшей.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по Таганрогу из отчаяния после сложившейся ситуации с коррупционным скандалом в Киеве. По его словам, ВСУ задействовали для этого все запасы оружия и всех операторов дронов, которые у них есть.

