SHOT узнал о взрывах на юге России SHOT: под Краснодаром и Анапой раздались взрывы

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Краснодара и Анапы зафиксировали серию взрывов, предварительно, системы противовоздушной обороны проводят отражение атаки беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около семи хлопков со стороны Черного моря. Жители Витязево рассказали SHOT, что от звука «тряслись стены в доме», жители Краснодара сообщают о звуках взрывов в северной и западной части города.

Недавно губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки ВСУ в ночь на 25 ноября в больнице скончалась пожилая женщина. Она стала четвертой погибшей. Ранее стало известно о трех жертвах атаки и 10 раненых. Глава региона заявил, что власти окажут помощь семье россиянки.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по Таганрогу из отчаяния после сложившейся ситуации с коррупционным скандалом в Киеве. По его словам, ВСУ задействовали для этого все запасы оружия и всех операторов дронов, которые у них есть.