День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 01:47

Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: женщина пострадала при атаке ВСУ на Архангельское под Белгородом

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ в селе Архангельское Старооскольского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, женщину доставили в больницу.

Село Архангельское Старооскольского округа подверглось атаке беспилотника ВСУ. Пострадала мирная жительница. Беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет в Старооскольскую окружную больницу, — написал Гладков.

Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что после массированной атаки украинских БПЛА расчеты саперов будут работать на пяти улицах города. Специалисты обезвредят фрагменты беспилотников на улицах Петровской, Фадеева, Инструментальной, Сызранова и Котлостроительной.

До этого глава Ростовского края Юрий Слюсарь передавал, что силы ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Дроны были нейтрализованы в Чертковском, Октябрьском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, а также в Шахтах и Таганроге. Никто не пострадал, в Шахтах повреждены автомобили и дома, жильцы эвакуированы и вернулись после проверки.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
пострадавшие
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Краснодарский аэропорт прекратил принимать самолеты
Рота ВСУ отказалась выполнять боевые задачи под Красным Лиманом
SHOT узнал о взрывах на юге России
Российский аэропорт закрылся для самолетов
В России предложили ввести родительскую зарплату
Головин помог «Монако» обыграть ПСЖ в матче чемпионата Франции
Глава МИД Франции раскрыл, когда ЕС может принять решение по активам РФ
«Гордость страны»: трехкратный призер ЧМ высказался о конфликте Большунова
Скрытый саботаж: исправляем главные ошибки в постели. Ликбез от сексолога
Турецкий МИД прокомментировал инциденты с атаками на танкеры
Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область
МИД Франции высказался о коррупционных делах на Украине
Стала известна реакция Ермака на свою отставку
Миллиардер в США построил огромное убежище на случай конца света
Ставшая звездой в TikTok блокадница скончалась на 105-м году жизни
«Дни сочтены»: в Раде оценили положение Зеленского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 ноября 2025 года
Самолет ВСУ перевез военную технику из Израиля
Украинский дрон ударил по жилым домам в Донецке
Приметы 30 ноября: Григорий Зимоуказатель — провожаем осень, встречаем зиму
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.