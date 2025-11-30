Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: женщина пострадала при атаке ВСУ на Архангельское под Белгородом

Мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ в селе Архангельское Старооскольского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, женщину доставили в больницу.

Село Архангельское Старооскольского округа подверглось атаке беспилотника ВСУ. Пострадала мирная жительница. Беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет в Старооскольскую окружную больницу, — написал Гладков.

Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что после массированной атаки украинских БПЛА расчеты саперов будут работать на пяти улицах города. Специалисты обезвредят фрагменты беспилотников на улицах Петровской, Фадеева, Инструментальной, Сызранова и Котлостроительной.

До этого глава Ростовского края Юрий Слюсарь передавал, что силы ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Дроны были нейтрализованы в Чертковском, Октябрьском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, а также в Шахтах и Таганроге. Никто не пострадал, в Шахтах повреждены автомобили и дома, жильцы эвакуированы и вернулись после проверки.