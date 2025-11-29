Стало известно, какая часть Таганрога оказалась оцеплена после атаки БПЛА Мэр Камбулова: саперы будут работать на пяти улицах после атаки БПЛА на Таганрог

Расчеты саперов будут работать на пяти улицах в Таганроге после массированной атаки украинских БПЛА, сообщила мэр города Светлана Камбулова. По ее словам, специалисты обезвредят фрагменты беспилотников на улицах Петровская, Фадеева, Инструментальная, Сызранова и Котлостроительная.

Внимание. В районе домов по адресам: Петровская, 67, Фадеева, 21, Инструментальная, 25, Сызранова, 8/1, Котлостроительная 15-2, будут работать саперы. Территория оцеплена, — написала Камбулова.

Она также призвала тех, кто будет находиться поблизости, соблюдать все указания сотрудников. Мэр подчеркнула, что жителям важно быть внимательными к возможным предупреждениям.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА на Таганрог повреждены дома и общежитие. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, жителей эвакуируют из общежития в пункт временного размещения, развернутый на месте ближайшей школы. Также сгорел частный дом.

Утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым.