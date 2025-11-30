Россиянина госпитализировали после атаки БПЛА на автомобиль Жителя Белгородской области госпитализировали после атаки БПЛА на автомобиль

Житель села Глотово Белгородской области получил минно-взрывную травму из-за атаки украинского БПЛА на автомобиль, детонация дрона привела к возгоранию машины, передает оперштаб региона. Инцидент произошел в Грайворонском округе. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук, ног, а также ожогами доставили в Грайворонскую ЦРБ. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа. Ранен мирный житель, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что атака Вооруженных сил Украины на Ростовскую область с помощью БПЛА привела к повреждению котельной в городе Гуково, без тепла остались 128 многоквартирных домов и ряд социальных учреждений. Как указал губернатор региона Юрий Слюсарь, восстановительные работы будут инициированы после обследования котельной саперами.

Также стало известно, что в Анапе обломки беспилотного летательного аппарата повредили частный дом. Как передает оперативный штаб Краснодарского края, частично разрушена крыша здания в дачном кооперативе.