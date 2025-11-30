День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 11:21

Россиянина госпитализировали после атаки БПЛА на автомобиль

Жителя Белгородской области госпитализировали после атаки БПЛА на автомобиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель села Глотово Белгородской области получил минно-взрывную травму из-за атаки украинского БПЛА на автомобиль, детонация дрона привела к возгоранию машины, передает оперштаб региона. Инцидент произошел в Грайворонском округе. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук, ног, а также ожогами доставили в Грайворонскую ЦРБ. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа. Ранен мирный житель, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что атака Вооруженных сил Украины на Ростовскую область с помощью БПЛА привела к повреждению котельной в городе Гуково, без тепла остались 128 многоквартирных домов и ряд социальных учреждений. Как указал губернатор региона Юрий Слюсарь, восстановительные работы будут инициированы после обследования котельной саперами.

Также стало известно, что в Анапе обломки беспилотного летательного аппарата повредили частный дом. Как передает оперативный штаб Краснодарского края, частично разрушена крыша здания в дачном кооперативе.

Белгородская область
госпитализации
БПЛА
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России ударили по месту запуска беспилотников ВСУ
В Турции увидели готовность Украины и России к перемирию
Лавров объяснил, на какие ухищрения пошел Запад ради успехов в вооружении
В ООН бьют тревогу из-за угрозы массового голода
«Жалеете, что за спиной нет винтовки»: биатлонистка о драке лыжников
Белоруссия получила ответ Литвы о пожаре на Игналинской АЭС
Королевская семья Британии: новости, брат Карла III собирается бежать в ОАЭ
«Папа Сева»: Певцов рассказал об удивительном качестве Шиловского
В ООН назвали пять стран, которые больше всего страдают от голода
Успеть до морозов. Как подготовить растения и плодовые деревья к зиме
«Папа Сева»: Соколов трогательно простился с Шиловским
Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом
Риелтор раскрыла незавидную судьбу дома Ларисы Долиной
Магнитные бури сегодня, 30 ноября: что будет завтра, тромбозы, аритмия
Захарова заявила об угрозе мировой безопасности со стороны Киева
В Госдуме ответили, кто может заменить Зеленского на посту президента
Раскрыты детали многочасовой беседы Ермака с Зеленским после увольнения
На Украине «отменили» русского адмирала Федора Ушакова
«Она опять в плюсе»: Штурм об отмене выступлений Долиной в кафе
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в декабре
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.