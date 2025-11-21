Двухмесячная девочка попала в больницу из-за отравления дымом при пожаре В Петербурге двухмесячного младенца госпитализировали после пожара в квартире

Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Гаккелевской улице в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». По его информации, в результате пострадала двухмесячная девочка. Младенца доставили в городскую больницу.

Как уточнил канал, огонь вспыхнул на кухне двухкомнатной квартиры. Там загорелся стерилизатор бутылочек для кормления. Из-за пожара девочка отравилась дымом.

Ранее в Дербенте 15 кошек погибли при пожаре в пристройке к жилому дому на улице Агасиева. Еще пятерых животных удалось спасти. Люди при пожаре не пострадали, информации о судьбе спасенных кошек не поступало.

До этого в Москве загорелась одна из дорогостоящих квартир в жилом комплексе Lucky. Мощное возгорание началось в помещении на 17-м этаже. Стоимость квартир в комплексе достигает порядка 800 млн рублей.

Еще один пожар вспыхнул в отеле «Radisson Blu Олимпийский» в Москве. В результате из здания эвакуировали 400 человек. Задымление произошло на третьем этаже здания, которое находится на Самарской улице в центре столицы.