Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 18:07

В Дербенте пожар обернулся трагедией для 15 кошек

В Дербенте 15 кошек погибли при пожаре в пристройке к дому

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При пожаре в пристройке к жилому дому в Дербенте погибли 15 кошек, сообщил Telegram-канал Mash Gor. По информации авторов, еще пятеро животных удалось спасти.

Отмечается, что пламя вспыхнуло на улице Агасиева. Люди при пожаре не пострадали, информации о судьбе спасенных коше не поступало.

Ранее пожар вспыхнул в отеле «Radisson Blu Олимпийский» в Москве, в результате чего эвакуировали 400 человек. Задымление произошло на третьем этаже здания, которое находится на Самарской улице в центре столицы.

До этого в Мытищах произошел крупный пожар на складе площадью около 800 квадратных метров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Возгорание произошло на объекте, где хранились горюче-смазочные материалы. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия.

Также стало известно о прогремевшем взрыве в здании супермаркета в Сургуте. Пострадали четыре человека. После случившегося началось возгорание. Огонь охватил весь магазин, площадь пожара достигла 200 «квадратов» с обрушением кровли. Сотрудники МЧС устраняют горение.

Дербент
пожары
кошки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Душил пакетами: дети попали в кружок к подражателю страшного маньяка
В ГД ответили, как новый закон облегчит Банку РФ проверку кредитных историй
В России проиндексируют страховые пенсии
Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске
Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России
Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича
В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий
Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс
НАБУ перестало публиковать материалы дела Миндича
Петербург начали украшать к Новому году
Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао
Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток
В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО
Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году
Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
На Марсе обнаружили камень из другой части Солнечной системы
Многодетная мать столкнулась с шестым по счету кесаревым сечением
В Свердловской области загорелся поезд с мазутом
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.