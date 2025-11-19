В Дербенте пожар обернулся трагедией для 15 кошек В Дербенте 15 кошек погибли при пожаре в пристройке к дому

При пожаре в пристройке к жилому дому в Дербенте погибли 15 кошек, сообщил Telegram-канал Mash Gor. По информации авторов, еще пятеро животных удалось спасти.

Отмечается, что пламя вспыхнуло на улице Агасиева. Люди при пожаре не пострадали, информации о судьбе спасенных коше не поступало.

Ранее пожар вспыхнул в отеле «Radisson Blu Олимпийский» в Москве, в результате чего эвакуировали 400 человек. Задымление произошло на третьем этаже здания, которое находится на Самарской улице в центре столицы.

До этого в Мытищах произошел крупный пожар на складе площадью около 800 квадратных метров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Возгорание произошло на объекте, где хранились горюче-смазочные материалы. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия.

Также стало известно о прогремевшем взрыве в здании супермаркета в Сургуте. Пострадали четыре человека. После случившегося началось возгорание. Огонь охватил весь магазин, площадь пожара достигла 200 «квадратов» с обрушением кровли. Сотрудники МЧС устраняют горение.