Перевернувшийся кран парализовал выезд из Дербента На выезде из Дербента образовалась трехкилометровая пробка из-за упавшего крана

В Дербенте образовалась большая пробка из-за перевернувшегося автомобильного крана, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его данным, очередь из машин растянулась на три километра в обе стороны.

Как говорится в материале, пробка выросла на выезде из города. Информации о пострадавших при падении крана на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области лежащего на трассе 41-летнего пешехода трижды переехали машины. Посреди ночи на мужчину сначала наехал Renault, затем Hyundai, а после Toyota. От полученных травм пешеход скончался на месте. Все произошло на трассе Холмогоровка — Коврово Зеленоградского района. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На федеральной трассе М-2 «Крым» в Кромском районе Орловской области тем временем произошла смертельная авария, в которой погибли два сотрудника ФСИН. Столкновение между автомобилем Lada Vesta и микроавтобусом «Газель» в общей сложности унесло жизни четырех человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.