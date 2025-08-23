Пешехода трижды переехали на трассе в российском регионе В Калининградской области лежащего на трассе пешехода трижды переехали машины

В Калининградской области лежащего на трассе 41-летнего пешехода трижды переехали машины, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале. Посреди ночи на мужчину сначала наехал Renault, затем Hyundai, а после Toyota. От полученных травм пешеход скончался на месте.

На приложенном к публикации видео запечатлен момент аварии. На кадрах видно, как автомобиль на высокой скорости едет по трассе, а в свете его фар внезапно появляется лежащий на дороге мужчина. Машина не успевает затормозить и переезжает пешехода.

По данным ведомства, все произошло на трассе «Холмогоровка — Коврово» Зеленоградского района. На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГАИ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

