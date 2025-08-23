Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 11:45

Пешехода трижды переехали на трассе в российском регионе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Калининградской области лежащего на трассе 41-летнего пешехода трижды переехали машины, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале. Посреди ночи на мужчину сначала наехал Renault, затем Hyundai, а после Toyota. От полученных травм пешеход скончался на месте.

На приложенном к публикации видео запечатлен момент аварии. На кадрах видно, как автомобиль на высокой скорости едет по трассе, а в свете его фар внезапно появляется лежащий на дороге мужчина. Машина не успевает затормозить и переезжает пешехода.

По данным ведомства, все произошло на трассе «Холмогоровка — Коврово» Зеленоградского района. На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГАИ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на федеральной трассе М-2 «Крым» в Кромском районе Орловской области произошла смертельная авария, в которой погибли два сотрудника ФСИН. Столкновение между автомобилем Lada Vesta и микроавтобусом «Газель» в общей сложности унесло жизни четырех человек. Еще четверо участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.

