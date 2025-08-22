Сотрудники УФСИН погибли в страшной аварии на трассе «Крым» СК: два сотрудника УФСИН погибли в ДТП в Орловской области

На федеральной трассе М-2 «Крым» в Кромском районе Орловской области произошло смертельная авария, в которой погибли два сотрудника ФСИН, сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону. Столкновение между автомобилем Lada Vesta и микроавтобусом «Газель» в общей сложности унесло жизни четырех человек. Еще четверо участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс мероприятий по установлению причин и обстоятельств происшествия.

Ранее на первом километре Юго-Восточной хорды в Москве произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Водитель машины каршеринга совершил наезд на стоявший на обочине КамАЗ. В результате инцидента погибли два человека.

До этого в Свердловской области на 267-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень грузовой автомобиль Scania с полуприцепом столкнулся с легковой машиной Chery. В результате аварии все четыре пассажира легковушки погибли на месте, а водитель грузовика был госпитализирован с травмами.