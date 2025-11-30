Губернатор раскрыл, к чему привела ночная атака БПЛА на Ростовскую область Слюсарь: 128 домов и ряд соцобъектов остались без тепла в Ростовской области

Атака Вооруженных сил Украины на Ростовскую область с помощью БПЛА привела к повреждению котельной в городе Гуково, без тепла остались 128 многоквартирных домов и ряд социальных учреждений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, восстановительные работы будут инициированы после обследования котельной саперами.

В Гукове повреждения получила котельная, которая отапливает 128 многоэтажных домов, 2 больницы, 4 школы и 6 детских садов. Персонал котельной эвакуирован. Подача тепла приостановлена, — сказано в сообщении.

Утром 30 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами РФ. По данным ведомства, 16 и семь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще три — над Белгородской областью, один — над Курской областью. Также шесть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, отметили в министерстве.