20 декабря 2025 в 18:29

«Мы готовы»: стало известно, где может пройти саммит Россия — Африка

Экваториальная Гвинея заявила о готовности принять саммит Россия — Африка

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков/РИА Новости
Следующий саммит Россия — Африка в 2026 году может пройти в Экваториальной Гвинее, такое предложение высказал на пленарном заседании министерской конференции форума Россия — Африка министр иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры этой страны Симеон Ойоно Эсоно Ангуе. Как передает ТАСС, Ангуе предположил, что проведение мероприятия позволит укрепить отношения между Российской Федерацией и африканскими государствами во всех сферах.

Мы полностью готовы продолжать наше сотрудничество [с РФ], и мы готовы принять следующий саммит Россия — Африка в нашей стране в 2026 году, — сказал министр.

Ангуе подчеркнул, что Африканский континент рассматривает Россию в качестве постоянного стратегического партнера. Особый интерес для Африки представляет развитие взаимодействия с РФ в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и образование.

Ранее Южно-Африканская Республика направила официальное обращение к участникам «Группы двадцати» с просьбой не исключать ее из всех мероприятий объединения в 2026 году. Соединенные Штаты, которые станут председателями G20 в будущем году, уже уведомили ЮАР о том, что она не получит приглашения на саммит лидеров и рабочие встречи. В официальной ноте Вашингтон отказался от традиционного формата «тройки». Обычно этот формат позволяет предыдущему, текущему и будущему председателям совместно координировать процесс работы.

