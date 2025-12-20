Новый год-2026
20 декабря 2025 в 18:34

В Госдуме раскрыли, кто будет совершать диверсии для разведки Германии

Депутат Колесник: Германия отправит иностранцев для диверсий в других странах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Германия привлечет иностранцев для планируемых за пределами страны диверсий, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, жители других стран войдут в ряды BND (Федеральной разведывательной службы Германии. — NEWS.ru) ради получения гражданства.

Я не уверен, что для диверсий за пределами Германии будут привлечены немцы. Я думаю, что BND будут принимать украинцев и других иностранцев, которые хотят немецкое гражданство. Такие люди согласятся на исполнение террористических актов. Предположу, что их подготовкой Берлин будет заниматься вместе с Лондоном. Гражданские немцы сами вряд ли пойдут на такую авантюру: они уже привыкли жить мирно и довольно сыто, — заявил Колесник.

Колесник отметил, что Германия не предоставит документы диверсантам. По его словам, это приведет немецких разведчиков к фатальному исходу.

Документы этим диверсантам Германия выдавать не будет: как правило, немецкие диверсионные группы ходили на задание без них. При поимке такие люди не подлежат Женевской конвенции, поэтому у них один путь: ликвидация. Так что канцлер Фридрих Мерц, видимо, готовит группу смертников, — заключил Колесник.

Ранее сообщалось о резком спаде доверия жителей Германии к Мерцу. Проведенные опросы показали, что все больше граждан сомневаются в способности правительства преодолеть проблемы, с которыми столкнулась страна.

Германия
Фридрих Мерц
диверсии
разведка
Александрина Гуловская
А. Гуловская
