«Испугались»: Захарова о реакции Киева на дрон с российским флагом

Украинские власти испугались появления над Киевом квадрокоптера с прикрепленным к нему российским триколором, поэтому запретили жителям задавать вопросы на эту тему, назвав ситуацию фейком, заявила «Комсомольской правде» представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, «видимо, что-то было».

Видимо, все-таки что-то было, но украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему, — сказала Захарова.

Квадрокоптер с российским флагом заметили над Киевом днем 20 декабря. Кто именно запустил беспилотник с триколором — неизвестно. На кадрах видно, как БПЛА летит высоко в небе, к нему привязано большое прямоугольное бело-сине-красное полотнище.

Между тем военный эксперт Василий Дандыкин считает, что дрон могли запустить лояльные к Москве жители. По его словам, полет триколора РФ над столицей Украины может также означать недовольство граждан президентом Владимиром Зеленским.

До этого Минобороны России опубликовало видео из освобожденного Северска в Донецкой Народной Республике. Местные жители встретили бойцов ВС РФ с благодарностью. Солдаты предстали на кадрах с российским флагом — их снимали как с мобильных устройств, так и с дронов.