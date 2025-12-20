Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 18:23

«Испугались»: Захарова о реакции Киева на дрон с российским флагом

Захарова: власти Украины испугались появления дрона с флагом России над Киевом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Украинские власти испугались появления над Киевом квадрокоптера с прикрепленным к нему российским триколором, поэтому запретили жителям задавать вопросы на эту тему, назвав ситуацию фейком, заявила «Комсомольской правде» представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, «видимо, что-то было».

Видимо, все-таки что-то было, но украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему, — сказала Захарова.

Квадрокоптер с российским флагом заметили над Киевом днем 20 декабря. Кто именно запустил беспилотник с триколором — неизвестно. На кадрах видно, как БПЛА летит высоко в небе, к нему привязано большое прямоугольное бело-сине-красное полотнище.

Между тем военный эксперт Василий Дандыкин считает, что дрон могли запустить лояльные к Москве жители. По его словам, полет триколора РФ над столицей Украины может также означать недовольство граждан президентом Владимиром Зеленским.

До этого Минобороны России опубликовало видео из освобожденного Северска в Донецкой Народной Республике. Местные жители встретили бойцов ВС РФ с благодарностью. Солдаты предстали на кадрах с российским флагом — их снимали как с мобильных устройств, так и с дронов.

Мария Захарова
Украина
дроны
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад в панике после заявления Путина, отравление в пансионате: что дальше
Суд закрыл скандальный пансионат в Подмосковье
«Тема на Плаву»: в Кремле оценили дискуссии вокруг украинских выборов
Песков заявил о противоречиях в словах Зеленского о выборах
Норманнская теория — историческая проблема с политическим подтекстом
«Грабеж»: в Германии резко высказались о кредите для Украины
Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с больным сердцем в Харькове
Фриске перестала скрывать супруга
Захарова пошутила о пролете «пророссийского» дрона над Киевом
Как сказать: «Я не пью!» Учимся отказываться от вредных предложений
«Чтобы больше рейтинги были»: Большунов устроил перепалку с журналистом
4 рецепта закусок на Новый год: необычных, вкусных, красивых
Джиган, песня для Орбакайте, дорогое лекарство: как живет Юлия Самойлова
Диетический Новый год: салат с говядиной и шпинатом — нужно 20 минут
Бойкова и Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию
Россиянка подорвалась на взрывном устройстве
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.