Россияне удивились почерневшему снегу в Хабаровском крае В поселке Заветы Ильича почернел снег из-за дыма от новой котельной

В поселке Заветы Ильича Хабаровского края почернел снег из-за работы новой котельной, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По данным источника, дым от станции идет вдоль жилых улиц, а цвет снега изменился сразу после запуска оборудования.

Как рассказали местные жители, подобного раньше не было. После установки нового оборудования они стали кашлять, а температура в батареях перестала стабильно держаться.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона заявили, что в котельной продолжаются пусконаладочные работы. Ведомство не указало сроки их завершения.

Ранее в Омске пожилой мужчина провалился в яму с кипятком, образовавшуюся из-за повреждения подземной теплотрассы, и получил ожоги 60% тела. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против работников тепловой компании.

До этого в Новороссийске произошла крупная авария на трубопроводе: образовался фонтан воды высотой до 10 метров. Аварийные службы сразу же приступили к устранению утечки. Подача воды в близлежащие дома была временно прекращена, но власти организовали подвоз автоцистернами.