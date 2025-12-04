Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 16:55

Россияне удивились почерневшему снегу в Хабаровском крае

В поселке Заветы Ильича почернел снег из-за дыма от новой котельной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В поселке Заветы Ильича Хабаровского края почернел снег из-за работы новой котельной, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По данным источника, дым от станции идет вдоль жилых улиц, а цвет снега изменился сразу после запуска оборудования.

Как рассказали местные жители, подобного раньше не было. После установки нового оборудования они стали кашлять, а температура в батареях перестала стабильно держаться.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона заявили, что в котельной продолжаются пусконаладочные работы. Ведомство не указало сроки их завершения.

Ранее в Омске пожилой мужчина провалился в яму с кипятком, образовавшуюся из-за повреждения подземной теплотрассы, и получил ожоги 60% тела. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против работников тепловой компании.

До этого в Новороссийске произошла крупная авария на трубопроводе: образовался фонтан воды высотой до 10 метров. Аварийные службы сразу же приступили к устранению утечки. Подача воды в близлежащие дома была временно прекращена, но власти организовали подвоз автоцистернами.

Хабаровский край
снег
котельные
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«По цене Мальдив»: Волочкова рассказала, почему не пойдет на спектакль «Щелкунчик»
Мирные украинцы оказались под угрозой из-за вернувшихся с фронта бойцов
Любимый салат мужа: печень трески, яйца и зеленый лук
«Проверена временем»: Моди оценил дружбу России и Индии
Захарова предупредила Лондон о последствиях новых антироссийских санкций
Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем за 15 минут
Психолог раскрыла, чем увлечь ребенка вместо заблокированного Roblox
Пожаловавшихся на неприятный запах москвичей могут разместить в автобусах
В Иране призвали США принять условия России по Украине
В Польше предложили помочь Украине молодыми украинцами
Премьер Польши пообещал раскрыть Сейму секретную информацию
Москвичам рассказали, какой будет погода до конца 2025 года
Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых
Желавшие отдохнуть в Венесуэле россияне столкнулись с неприятным сюрпризом
Американский рэпер решил выпить российские таблетки для похудения
Экс-главком НАТО увидел сразу две угрозы планам ЕК по активам России
Главу канцелярии церкви Армении задержали за сбыт наркотиков
Герман Греф оценил опыт работы RT за рубежом
Появились кадры совместной поездки Путина и Моди на автомобиле
Психолог рассказала, почему людям трудно выйти из токсичных отношений
Дальше
Самое популярное
В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
Общество

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России
Общество

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.