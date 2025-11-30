День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 11:54

На Украине «отменили» русского адмирала Федора Ушакова

ИНП Украины назвал адмирала Ушакова символом российского империализма

Адмирал Федор Ушаков Адмирал Федор Ушаков Фото: Репродукция ТАСС
Украинский Институт национальной памяти назвал русского адмирала Федора Ушакова символом российского империализма, следует из данных на сайте учреждения. По мнению составителей перечня, флотоводца следует «устранить из публичного пространства».

Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства, — говорится в материалах на сайте.

В этот же перечень были внесены и другие выдающиеся деятели российской истории. Среди них ученый Михаил Ломоносов, поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, художник Василий Суриков, писатель Иван Тургенев, адмирал Павел Нахимов, императоры Николай I, Николай II и Петр I, а также полководец Александр Суворов.

Ранее ИНП признал Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского персонами, якобы пропагандирующими «российский империализм». В материалах говорится, что местные органы власти обязаны провести процедуру «декоммунизации» всех объектов культурного наследия. Помимо этого, процедуру должны пройти и географические наименования, связанные с этими историческими деятелями.

Украина
институты
списки
русофобия
история
адмиралы
