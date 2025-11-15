Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Минина и Пожарского обвинили на Украине в пропаганде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинский Институт национальной памяти (ИНП) признал Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского персонами, якобы пропагандирующими «российский империализм». В материалах ИНП говорится, что местные органы власти обязаны провести процедуру «декоммунизации» всех объектов культурного наследия.

Помимо этого, процедуру должны пройти и географические наименования, связанные с этими историческими деятелями. Купец Минин и князь Пожарский во времена Смуты возглавили народное ополчение для борьбы с польскими интервентами. Под их командованием в ноябре 1612 года была освобождена от захватчиков Москва.

Ранее украинский Институт национальной памяти включил полководца Михаила Кутузова, писателя Ивана Бунина и драматурга Александра Грибоедова в перечень символов «российского империализма». В документе содержится требование об устранении всех объектов, посвященных этим историческим и культурным деятелям, из публичного пространства Украины.

До этого в Полтаве был демонтирован мемориал «Памятник на месте отдыха Петра I». Позже это подтвердило Министерство культуры страны. Данный памятник располагался в месте, где российский император отдыхал после победы над шведскими войсками в 1709 году. В ведомстве охарактеризовали этот мемориал как символ «колониальной политики».


