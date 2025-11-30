День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 11:37

«Ты уволен, Сева»: Давыдов рассказал о большой драме Шиловского

Актер Давыдов: Доронина уволила Шиловского в 1997 году из-за опоздания со съемок

Андрей Давыдов Андрей Давыдов Фото: NEWS.ru
Актриса и режиссер Татьяна Доронина уволила народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, когда тот опоздал со съемок, рассказал заслуженный артист России Андрей Давыдов. По словам актера, которые передает корреспондент NEWS.ru, для его друга это стало большой драмой и настоящей трагедией.

Если коснуться того времени, когда шло к разделу [театра МХАТ]. Взяла все на себя Татьяна Васильевна Доронина, так сказать, перетянула одеяло. И вот тут произошел трагический момент. Совпало так, что Татьяна Васильевна к ноябрьским дням 1997 года хотела возобновить постановку Станиславского, на которой на тот момент был Шиловский режиссером. Долго не шел спектакль, и поэтому при разделе это нужно было к юбилею октября. И Всеволод Николаевич сказал: «Да. Единственное, у меня вот съемка в Одессе, я буду 10 сентября». 10-го он присылает [письмо], что не может приехать, съемки затягиваются. Татьяна Васильевна психанула, сама стала репетировать. И, когда Всеволод Николаевич вернулся, она сказала: «Ты уволен, Сева», — рассказал Давыдов.

Актер подчеркнул, что для Шиловского этого стало настоящей драмой, ведь если бы он заранее сказал, что не сможет участвовать из-за съемок, то реакция Дорониной могла быть мягче. Давыдов отметил, что ситуация была очень нервной для всех, так как сильно поджимали сроки.

Если бы не этот момент, то он бы был правой рукой и потом бы оказался во главе МХАТа, — заключил артист.

Ранее режиссер Светлана Дружинина рассказала, что коллеги и друзья знали о болезни Шиловского, но его смерть стала неожиданной. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.
Россия
культура
актеры
театры
история
