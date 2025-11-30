Риелтор раскрыла незавидную судьбу дома Ларисы Долиной

Дом певицы Ларисы Долиной в Хамовниках может стать злополучным для части покупателей на рынке недвижимости, заявила риелтор по продажам элитной недвижимости Анна Раджабова. По ее мнению, напрямую громкое дело артистки не повлияет на ликвидность, передает ТАСС.

На ликвидности объекта этот инцидент напрямую не отразился. Конечно, не исключено, что ряд потенциальных покупателей теперь не захотят переезжать именно в этот «злополучный» дом. Но другие, напротив, могут заинтересоваться им на фоне сообщений в СМИ, — поделилась Раджабова.

Риелтор пояснила, что большая часть клиентов будет покупать квартиры в этом доме, опираясь на их объективные характеристики, а не на резонанс вокруг дела Долиной. По информации агентства, эта многоэтажка рассчитана на 17 квартир и сейчас несколько из них продается.

До этого глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что Верховный суд РФ должен принять новое постановление пленума по делу Ларисы Долиной. Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице.