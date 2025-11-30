В ООН бьют тревогу из-за угрозы массового голода ООН: в 2030 году 512 млн человек будут страдать от голода

К 2030 году 512 миллионов человек на планете будут страдать от голода, заявил РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. Эти данные справедливы при условии сохранения нынешней динамики развития.

По предварительным оценкам, в 2025 году примерно 9,1% мирового населения страдают от голода. Это более чем 735 миллионов, которым не хватает еды для удовлетворения базовых физиологических потребностей организма, здоровой и активной жизни, — рассказал директор.

Кобяков уточнил, что 60% от числа людей, страдающих от хронического недоедания, будут проживать на африканском континенте. По словам представителя ФАО, подобные цифры свидетельствуют о необходимости активизации международного сотрудничества. Кобяков призвал кратно увеличить финансирование сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственных цепочек.